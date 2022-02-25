Макрон: В Европу вернулась война, она будет длительной

Президент Франции Эммануэль Макрон, говоря о конфликте в Украине, заявил, что «война продлится долго», и призвал готовиться к долгосрочным последствиям для Европы.

«Этот кризис будет длительным. Эта война будет длительной. И все кризисы, связанные с ней, также будут продолжаться. Поэтому мы должны подготовиться», - сказал Макрон.

«Война вернулась в Европу. Эта война стала односторонним выбором президента России Владимира Путина. Мы должны попытаться построить мир и защитить его, а также принять необходимые меры», - сказал он, выразив солидарность с Украиной.