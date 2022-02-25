Глава Харькова заявил об угрозе бомбежки

В Харькове есть опасность массированного обстрела украинских позиций из артиллерии и самолетов. Об этом в Facebook сообщил председатель Харьковской облгосадминистрации Олег Синегубов, передает УНИАН.

По его словам, накануне российские войска продолжали боевые действия с направления Дергачей, Циркунов и с Чугуевского направления.

Синегубов утверждает, что вчера российские войска понесли большие потери: "Мы перекрываем все направления. Вчера были случаи прорыва обороны. Несколько российских танков зашли в город, но вскоре контроль был восстановлен нашими войсками. Снаряды попали в центр крови и детскую областную больницу... Были попытки уничтожить военные объекты в центре города".