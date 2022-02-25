Дмитрий Медведев заговорил о восстановлении смертной казни
Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев высказался об антироссийских санкциях и запретах из-за военной операции в Украине.
«Теперь нас отовсюду гонят, наказывают, пугают, а нам опять не страшно… Совет Европы и ПАСЕ вот приостановили членство России. Дикая несправедливость. Хотя неплохой повод, наконец, хлопнуть дверью и забыть об этих бессмысленных богадельнях навсегда. …К тому же это еще и хорошая возможность восстановить ряд важных институтов для предотвращения особо тяжких преступлений в стране. Типа смертной казни для опаснейших преступников, которая, кстати, активно применяется в США и Китае».