Медведев пообещал симметричные ответы на арест денег россиян за рубежом

«Россия симметрично ответит на арест денег российских граждан и компаний за рубежом – арестом средств иностранцев и иностранных компаний в России». Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев, передает РИА Новости.

Он добавил, что Россия может ответить и национализацией имущества тех лиц, которые имеют регистрацию в «недружественных юрисдикциях» как США, государств ЕС, так и ряда «государств англосаксонского мира».

«Благо опыт богатый и закон есть у нас на эту тему. Строгий. Так что все интересное только начинается», - написал он.

Ранее в субботу Евросоюз внес в санкционные списки Дмитрия Медведева, премьера Михаила Мишустина, главу МВД Владимира Колокольцева и спецпредставителя президента России по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергея Иванова. Как ранее заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель, ограничения ЕС будут такими же, как по другим физлицам, которые находятся в списках: они касаются заморозки активов.