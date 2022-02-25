Российские войска заняли три станицы в Луганске
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ОГА) Сергей Гайдай сообщил, что российские войска заняли станицы Луганскую, Крымскую и Марковку, передает NV.
Глава Луганской областной военно-гражданской администрации (ОГА) Сергей Гайдай сообщил, что российские войска заняли станицы Луганскую, Крымскую и Марковку, передает NV.
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