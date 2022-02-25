Между президентами РФ и Киргизии Владимиром Путиным и Садыром Жапаровым сегодня состоялся телефонный разговор, говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Согласно информации, главы государств обсудили ситуацию в Украине.

В сообщении отмечается, что президент Киргизии в разговоре с главой российского государства, отметив ответственность Киева за срыв минских договоренностей, выразил поддержку решительных действий российской стороны по защите мирного населения Донбасса.

Кроме того, политики обсудили ситуацию в Украине и подтвердили взаимный настрой на всестороннее укрепление российско-киргизских отношений стратегического партнерства и союзничества. Путин также поблагодарил Жапарова за принципиальную солидарную позицию.