Минобороны России показало кадры сдавшихся украинских военных на острове Змеиный

Минобороны России в субботу распространило видео, на котором в Севастополь доставлена группа из 82 украинских военнослужащих с острова Змеиный, передает «Интерфакс».

На опубликованных видео Минобороны России показало прибытие буксира. Украинские военные сходят на берег, им выдают воду и сухпаек, рассаживают в автобусы.

«Сегодня в Севастополь спасательным буксиром Черноморского флота «Шахтёр» доставлена группа из 82 украинских военнослужащих, которые отказались от сопротивления и добровольно сложили оружие на острове Змеиный», - говорится в официальном сообщении ведомства.

Напомним, что в пятницу, 25 февраля, представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что эта группа украинских военнослужащих сложила оружие в районе острова Змеиный.