Украина требует закрыть в России Google, Youtube, Facebook и Instagram

Вице-премьер и министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров обратился к руководству компаний Google, YouTube, Netflix, Facebook и Instagram с просьбой заблокировать гражданам России доступ к сервисам этих компаний, передает Корреспондент.

Как пояснил Федоров, цель блокировки – не лишить россиян доступа к информации, а достучаться до молодежи, проактивного и думающего населения.

Ранее Федоров уже обращался к гендиректору компании Apple Тиму Куку с просьбой заблокировать Apple Store на территории России. Сегодня он сообщил, что Россия уже наблюдает проблемы с доступом к Apple Pay.