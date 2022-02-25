Sky News: 27 стран согласились предоставить военную помощь Украине

27 стран, в том числе и не члены НАТО, согласились предоставить военную помощь Украине, сообщает телеканал Sky News, который следил за конференцией доноров военной помощи, организованной британским Министерством обороны.

На конференции присутствовали 25 стран и представители НАТО, которые согласовали отправку военной помощи. Еще две страны сообщили о военной помощи самостоятельно.

Что именно будет поставлено в Украину – неизвесто, но ожидается, что помощь будет заключаться в отправке боеприпасов, противотанкового и противовоздушного оружия и медикаментов, отмечает BBC.