Государственный комитет Азербайджана по работе с диаспорой находится в тесном контакте с диаспорскими организациями и их активистами в Украине в связи с ситуацией в этой стране, говорится в сообщении госкомитета.

«В оперативный штаб, созданный в Раде азербайджанцев Украины, обратились для эвакуации более 200 граждан Азербайджана. Среди них находятся и обучающиеся в Украине азербайджанские студенты», - говорится в сообщении.

Сообщается, что планируется доставка обратившихся через приграничные с Украиной страны в Азербайджан. Госкомитет ведет работу по согласованию с соответствующими государственными органами Азербайджана эвакуации наших соотечественников из Украины.

Отмечается, что в случае возникновения каких-либо проблем наши соотечественники могут обращаться в работающий круглосуточно оперативный штаб Рады азербайджанцев Украины по телефону +380 97 070 0085 и электронной почте [email protected]