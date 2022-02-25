Зеленский: Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются Украиной
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются властью.
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев и ключевые города вокруг столицы контролируются властью.
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