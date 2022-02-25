Украина попросила вывезти в Россию «тысячи тел» российских военных

Украинский вице-премьер Ирина Верещук попросила Международный Комитет Красного Креста вывезти тела российских военных, погибших на территории Украины, в Российскую Федерацию, сообщает BBC.

"Мы обращаемся к Международному Красному Кресту. Мы просим, чтобы Международный Красный Крест помог вывезти тела российских солдат в Российскую Федерацию. Это тысячи тел. Это гуманитарная потребность", - сказала Верещук.

Верещук попросила Красный крест сделать все возможное, чтобы устранить эту гуманитарную проблему.

Кроме того, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко объявил, что вечером Киев откроет горячую линию для родственников российских военных.

За три дня военной операции российское Министерство обороны ни разу не давало сводки погибших или раненых среди военного контингента.