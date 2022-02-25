Зеленский: народ Грузии лучше, чем правительство

«Конечно, есть время, когда граждане не представляют правительство, но они лучше правительства». Об этом в своем Twitter написал президент Украины Владимир Зеленский, комментируя многотысячный митинг в поддержку Украины 25 февраля в Тбилиси.

Он заявил, что грузинский народ – невероятный, который понимает, что друзей нужно поддерживать.

«Благодарю всех в Тбилиси и других городах, кто выступил в поддержку Украины и против войны», - написал глава украинского государства.

Отметим, что в Грузии уже второй день проходят акции протеста против военной операции России в Украине, а также сдержанной позиция правительства Грузии после того, как премьер-министр Ираклий Гарибашвили заявил, что страна не присоединится к международным санкциям, введенным против России.