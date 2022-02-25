В результате обстрела в Украине погибла азербайджанская семья

Диаспорская организация азербайджанцев Херсона подтвердила гибель трех членов азербайджанской семьи в результате обстрела в Украине.

Согласно информации, Гошгар Фарзалиев вместе со своей семьей проживал в городе Ивановка Херсонской области Украины. Вчера жена Фарзалиева - Наталья Фарзалиева отправилась в Херсон на автомобиле, чтобы привезти домой сына Заура, который учится в Херсоне. В машине также находились дочь Сабина и соседский ребенок.

Отмечается, что по возвращении из Херсона в Ивановку автомобиль попал под обстрел. В результате все 4 человека, находившиеся в автомобиле, погибли.