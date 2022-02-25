Ильхам Алиев позвонил Эрдогану
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в субботу, 26 февраля, позвонил президенту Турции Реджепу Тайипу Эрдогану, сообщает пресс-служба главы государства.
В ходе разговора, Ильхам Алиев поздравил турецкого коллегу с днем рождения, пожелал ему крепкого здоровья и успехов.
В свою очередь, Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил президента Азербайджана за внимание.
Стороны выразили уверенность в том, что дружественные и братские отношения между Азербайджаном и Турцией и в дальнейшем будут успешно развиваться и укрепляться во всех сферах. Президенты также обменялись мнениями о перспективах связей и вопросах, представляющих взаимный интерес.