Эстония закрыла свое небо для российских авиакомпаний
Власти Эстонии решили закрыть свое воздушное пространство для самолетов российских авиакомпаний. Об этом сообщил пресс-секретарь министра экономики и инфраструктуры Таави Аас, передает ERR.
«Эстония присоединяется к польской инициативе и запрещает всем российским авиакомпаниям использовать наше воздушное пространство. Призываю наших балтийских коллег сделать то же самое, чтобы отрезать Россию от европейского воздушного пространства», - добавил Аас.