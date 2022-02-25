Мариуполь под контролем украинской армии

Города Мариуполь и Волноваха Донецкой области Украины после ожесточенных боев остаются под контролем Украины. Об этом в субботу, 26 февраля, сообщает глава Донецкой областной госадминистрации Павел Кириленко.

Руководитель области привел данные о последствиях боестолкновений в населенных пунктах региона. В Волновахе погиб человек, в больнице находится один раненый ребенок и четверо взрослых. В городе отсутствуют электричество и вода, в том числе на железнодорожном вокзале. В Мариуполе ранены 8 человек, повреждены 5 домов. Снаряд попал в футбольное поле школы.