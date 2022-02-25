Нидерланды отправят в Украину 200 Stinger
Нидерланды отправят в Украину 200 зенитно-ракетных комплексов Stinger. Об этом правительство Нидерландов сообщило в письме в парламент страны, передает Дойче велле.
"Нидерланды предоставят 200 ракет противовоздушной обороны Stinger. Вместе с нашими союзниками министерство обороны стремится доставить их как можно скорее", - цитирует письмо Reuters.
Правительство также сообщило, что в связи с ухудшением безопасности посольство Нидерландов будет переведено из Львова в польский город Ярослав.