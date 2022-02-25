Зеленский обратился к россиянам: нужно закончить эту войну

«Я хочу, чтобы меня услышали в России. Абсолютно все. Тысячи жертв, сотни пленных, которые просто не могут понять ради чего их отправили в Украину. Отправили в Украину умирать. Убивать других. Чем скорее вы скажете своей власти, что войну нужно немедленно остановить – тем больше ваших людей останутся живыми». Об этом в ходе своего выступления в субботу, 26 февраля, заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина видит, что действительно есть выступления граждан России против войны.

«Мы знаем, что многие в России сейчас просто шокированы подлостью и жестокостью власти. И это очень правильная реакция. Я благодарю вас за эту реакцию! Спасибо Леониду Парфенову, Дмитрию Муратову, Юрию Дудю, Лие Ахеджаковой, Валерию Меладзе – ну, и тысячам. Тысячам достойных других россиян, чья совесть звучит – звучит громко. Просто остановите тех, кто лжет вам. Лжет нам. Лжет всему миру. Нужно закончить эту войну. Мы можем жить в мире. В мире глобальном. В мире человечества».