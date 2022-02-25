Зеленский призвал украинцев за рубежом вернуться на родину

«Все, кто может вернуться в Украину – возвращайтесь, чтобы защитить Украину, а потом у нас с вами будет много работы, чтобы ее отстроить. Все, кто может защищать Украину за границей – делайте это». Об этом в ходе своего выступления в субботу, 26 февраля, сказал глава украинского государства Владимир Зеленский.

Он подчеркнул, что уже третий день подряд Украина дает отпор войскам России.

«Противник обстреливает Киев, ВСУ защищают украинскую столицу», - сказал В.Зеленский.