Госпогранслужба Украины: Россия закрыла район на северо-западе Черного моря

«ВМС Российской Федерации закрыли район в северо-западной части Черного моря, казалось бы, для контртеррористической операции». Об этом заявила пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

В ведомстве отметили, что Россия в своем сообщении, которое распространила по открытым каналам безопасности судоходства, отметила, что пребывание кораблей и судов в данном районе будет расценивать как террористическую угрозу.

«По меньшей мере, три корабля уже пострадали от обстрела российских военных с начала войны России против Украины», - говорится в сообщении.