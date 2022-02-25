В Киеве вводят комендантский час с 17:00

«Комендантский час в Киеве до утра 28 февраля будет действовать с 17:00 до 08:00». Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко в Telegram.

По его словам, все гражданские лица, находящиеся на улице в период комендантского часа, будут считаться членами диверсионно-разведывательных групп противника.

Мэр также призвал жителей Киева отнестись к ситуации с пониманием и не выходить на улицы.



Напомним, что ранее комендантский час в столице Украины действовал с 22:00.