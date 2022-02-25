В России начались проблемы в работе Facebook и Instagram

Российские пользователи соцсетей сообщают о сбоях в работе Instagram и Facebook. Об этом свидетельствуют данные сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения интернет-ресурсов.

Накануне Роскомнадзор начал замедлять трафик социальной сети Facebook в России за неисполнение требований по разблокировке аккаунтов четырех российских СМИ.

Роскомнадзор также сообщил о частичном ограничении доступа к Facebook из-за признания ее причастной к нарушению основополагающих прав и свобод человека.