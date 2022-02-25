Известный американский специалист по аутизму посетил детский реабилитационный центр

Известный американский специалист по аутизму и представитель Фонда «Child with a Future» Билл Питерс, посетил Детский реабилитационный центр №1 Государственного агентства медико-социальной экспертизы и реабилитации при Министерстве труда и социальной защиты, сообщили haqqin.az в ведомстве.

«Когда Биллу Питерсу было 2 года, ему поставили диагноз аутизм. С возрастом и последовательными усилиями и способностями адаптированный к социальной жизни 40-летний Питерс, в настоящее время является одним из самых известных специалистов в этой области. Своими советами и сеансами он поддерживает других с таким же диагнозом, общаясь с ними и их семьями, чтобы помочь им приобрести навыки, необходимые в повседневной жизни, помогает социализироваться», - говорится в сообщении.

Специалист, встретившись с детьми с ограниченными физическими возможностями с диагнозом аутизм, которым оказываются услуги в Детском реабилитационном центре, организовал десятки социально-психологических сеансов. Б.Питерс также ознакомился с реабилитационными и социально-психологическими услугами, оказываемыми в данном Центре детям с аутизмом.