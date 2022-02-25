В Сумах идут уличные бои

Жителей города Сумы просят не приближаться к окнам, поскольку в городе идут уличные бои. Об этом сообщает Сумская областная военно-гражданская администрация.

При этом в администрации добавили, что угрозы артиллерийских обстрелов пока нет и предупредили, что диверсионные группы занимаются распространением на подконтрольной территории заминированных ценных вещей. Жителей просят не трогать подобные вещи и срочно сообщать о таких фактах.

«Срочно! Авиация по области разбрасывает детские игрушки, мобильные телефоны, ценные вещи. Все начинено взрывчаткой. Это не фейк. Это информация от военных. Поэтому никто ничего не поднимает», - говорится в сообщении.