Талибы планируют эвакуировать граждан Афганистана из Украины

Правительство Афганистана, возглавляемое движением «Талибан» использует все доступные средства для защиты и эвакуации своих граждан из Украины, заявил МИД страны, передает РИА Новости.

«ИЭА («Исламский эмират Афганистана» – ред.) обеспокоен безопасностью граждан Афганистана и студентов в Украине и использует все доступные средства и каналы связи для защиты своих граждан и эвакуации их в безопасное место», - говорится в заявлении.

В сообщении отмечается, что ведомство находится в тесном контакте с рядом региональных правительств и международных организаций.