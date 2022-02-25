Минобороны Украины: Россия меняет тактику

«Российским войскам не удалось быстрое наступление большими колоннами, поэтому они начали применять диверсантов и десант». Об этом в субботу, 26 февраля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о смене тактики российскими войсками.

«Более 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы противника. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских ВС превысило 3000 человек. Более 200 – попали в плен. Они не ожидали такого. Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера стингерами было сбито 7 вертолетов», - сообщил министр.

Он отметил, что Россия пытается сменить тактику и обстреливает жилые кварталы, больницы, учебные заведения.

«Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение», - заявил Резников.