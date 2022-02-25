Минобороны Украины: Россия меняет тактику
«Российским войскам не удалось быстрое наступление большими колоннами, поэтому они начали применять диверсантов и десант». Об этом в субботу, 26 февраля, заявил министр обороны Украины Алексей Резников, говоря о смене тактики российскими войсками.
«Более 55 часов сопротивления. Наши защитники и защитницы полностью разрушили планы противника. По состоянию на сегодняшнее утро количество уничтоженных российских ВС превысило 3000 человек. Более 200 – попали в плен. Они не ожидали такого. Уничтожены сотни единиц бронетехники, в том числе более ста российских танков. Вчера стингерами было сбито 7 вертолетов», - сообщил министр.
Он отметил, что Россия пытается сменить тактику и обстреливает жилые кварталы, больницы, учебные заведения.
«Поскольку быстрое наступление большими колоннами захлебнулось, начали активнее применять ДРГ и десант. Наша армия и терроборона эффективно их обезвреживают. Но силам обороны нужна помощь, чтобы действовать на опережение», - заявил Резников.
Министр подчеркнул, что в Киеве, Харькове, других городах действуют корректировщики, которые могут навести огонь на дома или проложить дорогу российским войскам.
«Если вы видите подозрительных лиц, устанавливающих маяки, наносят метки или не могут четко объяснить цель своего пребывания в определенном месте, задерживайте их самостоятельно или информируйте терроборону. Задержанные могут стать источником полезной информации», - просит глава Минобороны.