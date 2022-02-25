Лукашенко делегациям Украины и России: приезжайте, встретим, скажем и покажем
«Беларусь готова предоставить площадку для мирных переговоров по урегулированию конфликта в Украине». Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.
По его словам, Минск готов принять стороны даже сегодня.
«В первый день я предложил площадку для переговоров. Они должны были приехать завтра. Владимир Путин мне позвонил и сказал… Ну там разные игры идут. Кто в Варшаву, кто в Америку. Слушайте, Киев фактически окружен, а они разглагольствуют. Люди гибнут, а они еще разглагольствуют! Но позицию президента России вы вчера слышали, она озвучена. Он со мной разговаривал на эту тему. Я ему сказал: пожалуйста, деверь открыта - в любом месте, хоть во Дворце Независимости. Обеспечим все: встретим, скажем, покажем, расскажем. И полная безопасность. Приезжайте», - заявил Александр Лукашенко.