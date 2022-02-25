Чавушоглу позвонил Лаврову и призвал прекратить военные операции

Министры иностранных дел Турции и России Мевлют Чавушоглу и Сергей Лавров провели в субботу телефонные переговоры, сообщил ТАСС со ссылкой на источник в МИД республики.

"Обсуждались последние события в Украине. Министр Чавушоглу заявил, что дальнейшее обострение военной напряженности никому не поможет, он призвал прекратить военные операции. Министр Чавушоглу также подтвердил готовность Турции провести переговоры между Российской Федерацией и Украиной, если стороны этого захотят", - сказали в турецком внешнеполитическом ведомстве.