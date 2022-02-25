В полиции Москвы и Московской области проводится специальное профилактическое мероприятие «Анаконда», сказал РБК источник в правоохранительных органах, информацию подтвердил источник, близкий к МВД.

По словам собеседника издания, дополнительные наряды из сотрудников патрульно-постовой службы и сотрудников ГИБДД выставлены на основных магистралях южного направления. В рамках мероприятия полиция выборочно останавливает автотранспорт и проверяет его по базам данных МВД и ГИБДД.

«Особое внимание сотрудники обращают на машины, прибывшие из южных регионов, особенно из Украины. В подразделениях полиции создан резерв из сотрудников, которые должны прибыть к месту службы по распоряжению руководства. Им рекомендовано не покидать регион проживания и постоянно находиться на связи», - отметил источник, близкий к МВД.