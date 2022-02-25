Бельгия отправит Украине топливо и оружие

Бельгия намерена отправить украинским войскам топливо и оружие. Об этом в субботу сообщил премьер-министр королевства Александер де Кроо на своей странице в Twitter.

"Украина запросила у Бельгии топливо в достаточном количестве для снабжения своих войск. Наша страна откликнулась и поставит 3,8 тыс. тонн топлива. Бельгия также поставит 2 тыс. пулеметов украинской армии. Глубокий анализ просьб [Украины] продолжается", - написал де Кроо.