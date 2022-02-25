Бельгия отправит Украине топливо и оружие
Бельгия намерена отправить украинским войскам топливо и оружие. Об этом в субботу сообщил премьер-министр королевства Александер де Кроо на своей странице в Twitter.
"Украина запросила у Бельгии топливо в достаточном количестве для снабжения своих войск. Наша страна откликнулась и поставит 3,8 тыс. тонн топлива. Бельгия также поставит 2 тыс. пулеметов украинской армии. Глубокий анализ просьб [Украины] продолжается", - написал де Кроо.
Oekraïne heeft België gevraagd grote hoeveelheid brandstof te leveren voor bevoorrading Oekraïense troepen. Ons land gaat op die vraag in. Het gaat in totaal om 3.800 ton brandstof.— Alexander De Croo 🇧🇪🇪🇺 (@alexanderdecroo) February 26, 2022
België zal Oekraïense leger ook bevoorraden met 2.000 machinegeweren. Verdere analyse loopt.