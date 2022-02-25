США просят своих граждан срочно уехать из Беларуси
Госдепартамент США выпустил предупреждение об опасности для американских граждан, находящихся на территории Беларуси, и призвал их немедленно покинуть страну.
Граждан предупредили, что в связи с российской военной операцией в Украине «наблюдается повышенная напряженность в регионе, ситуация непредсказуема, а режим работы минского аэропорта и сухопутной границы Беларуси могут измениться без уведомления».
В Госдепе также призвали граждан США избегать публичных демонстраций.