Глава Чернигова просит граждан не мешать ВС Украины

Глава Черниговской областной государственной администрации Вячеслав Чаус призвал жителей Чернигова спрятаться в укрытие или находиться дома.

«Те, кто не находится в терробороне города и не участвует в обороне, укрыться в укрытиях, а в случае невозможности оставаться дома. Не мешайте Вооруженным силам Украины», - написал он.

Также в администрации также сообщил, что есть информация, что россияне с самолетов могут сбрасывать мины и взрывные устройства, в частности, замаскированные под детские игрушки, телефоны и другие ценные предметы.

«Не берите посторонних предметов в руки, иначе погибнете», - подчеркнули они.