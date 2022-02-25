Во время допроса задержанного стало известно, что мужчина приехал в Украину из Армении, а когда начались военные действия, воспользовавшись хаосом, стал заниматься грабежом и мародерством.

При себе у гражданина Армении был военный билет на свое имя – Ованесян Тигран Каренович.

«Я занимался мародерством. Меня задержали военные. Я осознаю свою вину и очень раскаиваюсь, и уважаю украинскую нацию», - заявил задержанный.