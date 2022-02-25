В Кремле заявили, что готовились к санкциям

«Россия заблаговременно готовилась к санкциям Запада, которые во многом были прогнозируемы». Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, передает ТАСС.

По его словам, санкции весьма серьезные.

«Несколько волн санкций, которые последовали за прошедшие несколько дней. Мы также серьезно и заблаговременно к ним готовились, они в основе своей прогнозируемы», - подчеркнул представитель Кремля.