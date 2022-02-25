Шлюзы на реке Ирпень взорваны, потоп грозит многим населенным пунктам Украины
Издание УНИАН сообщает, что на месте впадения реки Ирпень в Киевское водохранилище взорваны шлюзы: вода течет из водохранилища в реку.
Дамбу сейчас контролируют российские вооруженные силы. Она осталась единственной переправой через реку Ирпень, поскольку все остальные мосты взорваны.
«Теперь вода из Киевского водохранилища течет в долину реки Ирпень, что грозит подтоплением населенных пунктов на десятки километров вдоль реки», - пишет издание.