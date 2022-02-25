26 февраля в Европе не осталось стран, которые бы не поддержали отключение России от международной межбанковской системы. Об этом передает BBC со ссылкой на слова премьер-министра Литвы Ингриды Шимоните.

«Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила, что в Европе не осталось стран, не согласных с таким шагом», - говорится в публикации BBC.

Ранее сообщалось, что Кипр не будет блокировать решение об отключении России от международной банковской системы SWIFT.