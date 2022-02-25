В Грузии разъяснили позицию Гарибашвили по Украине
Глава департамента стратегических коммуникаций правительства Грузии (страткома) Нино Гиоргобиани выразила поддержку премьер-министру Ираклию Гарибашвили, который подвергся критике из-за своей позиции по украинскому вопросу, передает Sputnik Грузия.
"Ираклий Гарибашвили – человек, который всегда говорит правду и принимает удары на себя. Он говорит правду, какой бы непопулярной она ни была", – пишет руководитель правительственного страткома в Facebook.
Гиоргобиани перечислила основные пункты заявления Гарибашвили, вызвавшего большой резонанс в грузинском обществе:
- Он сказал, что Грузии ничего не угрожает; Он сказал, что мы проводим в Грузии национальную, прагматичную политику; Антигосударственная, антинациональная и нерасчетливая политика в Грузии закончилась;
- С учетом национальных и народных интересов не намерен присоединяться к финансово-экономическим санкциям, введенным против России. Задача оппозиции – организовать провокации и повторить трагедию, которой не удалось избежать в августовской войне 2008 года.
- Он не намерен проводить заседание Совета безопасности ради пиара и посещать парламент;
- Он не собирается лететь на Украину, потому что прилет ради прилета ничего не дает, воздушное пространство Украины закрыто и не только он, но и лидеры самого могущественного государства в мире не могут въехать на Украину;
- По поручению премьера министр иностранных дел был вовлечен и участвовал в министериале ОБСЕ, организованном под эгидой Евросоюза; Грузия также выразила полную солидарность и политическую поддержку Украине в Совете Европы;
- По поручению премьер-министра послу Украины в Грузии было передано сообщение о том, что Грузия готова оказать гуманитарную помощь находящимся в нашей стране гражданам Украины, этот процесс будет продолжен в пределах возможностей Грузии;
- Глава правительства отметил, что проводит национальную и прагматичную политику и не будет принимать никаких решений, которые каким-либо образом наносили бы ущерб национальным интересам нашей страны и народа.
Она также обратила внимание критиков Гарибашвили на хронологию событий российско-грузинской войны в августе 2008 года.
"Когда прибыли лидеры во время августовской войны? Когда военные действия завершились…" – добавила Гиоргобиани.