Турция пока не приняла решения о закрытии проливов Cumhuriyet; обновлено
Турция пока не приняла решения о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей в Черное море, сообщает турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на источник среди турецких чиновников.
«В беседе с журналистом Рагипом Сойлу турецкий чиновник заявил, что Турция еще не приняла такого решения», — сообщило издание
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Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море. Об этом в своем Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Я благодарю моего друга господина президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход "военных кораблей в Черное море и значительную военную и гуманитарную поддержку". Сегодня это чрезвычайно важно. Жители Украины никогда этого не забудут!», - написал В.Зеленский.
Дякую своєму другу, пану Президенту 🇹🇷 @RTErdogan та 🇹🇷 народу за потужну підтримку. Заборона на прохід 🇷🇺 військових кораблів у Чорне море та вагома військова, гуманітарна допомога 🇺🇦 сьогодні вкрай важливі. Народ 🇺🇦 ніколи цього не забуде!— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) February 26, 2022