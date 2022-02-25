Турция пока не приняла решения о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей в Черное море, сообщает турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на источник среди турецких чиновников.

«В беседе с журналистом Рагипом Сойлу турецкий чиновник заявил, что Турция еще не приняла такого решения», — сообщило издание