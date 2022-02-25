Турция пока не приняла решения о закрытии проливов Cumhuriyet; обновлено

Турция пока не приняла решения о закрытии проливов Босфор и Дарданеллы для прохода российских военных кораблей в Черное море, сообщает турецкая газета Cumhuriyet со ссылкой на источник среди турецких чиновников.

«В беседе с журналистом Рагипом Сойлу турецкий чиновник заявил, что Турция еще не приняла такого решения», — сообщило издание

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Турция запретила проход российских военных кораблей в Черное море. Об этом в своем Twitter заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Я благодарю моего друга господина президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана и народ Турции за их решительную поддержку. Запрет на проход "военных кораблей в Черное море и значительную военную и гуманитарную поддержку". Сегодня это чрезвычайно важно. Жители Украины никогда этого не забудут!», - написал В.Зеленский.