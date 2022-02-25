В МЧС прошли мероприятия в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида
На мероприятиях, начавшихся звучанием Государственного гимна, минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.
Как сообщили haqqin.az в МЧС, в ходе мероприятия было подчеркнуто, что кровавые события в Ходжалы являются преступлением не только в отношении Азербайджана, но и против всего человечества.
«Эти события стали одной из самых трагических страниц истории человечества. Было отмечено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы и 366-й полк Советской Армии совершили геноцид против гражданского населения Ходжалы, грубо нарушив все нормы международного права, окружили город Ходжалы, совершив акт геноцида над его мирными жителями. В результате этого чудовищного преступления были убиты 613 жителей Ходжалы, среди которых 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, 487 человек получили ранения от вражеских пуль, а 1275 человек были взяты в плен. 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 – одного из родителей», - отмечается в сообщении.
На мероприятии было подчеркнуто, что исключительные заслуги в доведении до мировой общественности правды о трагедии принадлежат Общенациональному лидеру азербайджанского народа Гейдару Алиеву, именно по его инициативе 24 февраля 1994 года в Милли Меджлисе Азербайджана впервые этим событиям была дана политико-правовая оценка и принято решение «О Ходжалинском геноциде». Было отмечено, что в результате системной работы, проводимой его достойным преемником, президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, направленной на достижение признания Ходжалинского геноцида в мировом масштабе, сегодня многие страны мира признают Ходжалинский геноцид.
В ходе выступлений было отмечено, что особые заслуги в доведении до мировой общественности правды о трагедии в Ходжалы принадлежат Фонду Гейдара Алиева. Фонд планомерно и последовательно работал над информированием мировой общественности об этих кровавых событиях в Ходжалы. По инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой ежегодно в рамках международной кампании «Справедливость Ходжалы!» проводится ряд мероприятий.
На мероприятии также говорилось о Великой Победе, одержанной азербайджанской армией во главе с президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Ильхамом Алиевым в Отечественной войне, подчеркивался героизм славной азербайджанской армии.
На Церемониях памяти был продемонстрирован видеоролик, посвященный 30-летию Ходжалинского геноцида.