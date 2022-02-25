В МЧС прошли мероприятия в связи с 30-й годовщиной Ходжалинского геноцида

На мероприятиях, начавшихся звучанием Государственного гимна, минутой молчания была почтена память жертв Ходжалинского геноцида и шехидов, отдавших свои жизни за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

Как сообщили haqqin.az в МЧС, в ходе мероприятия было подчеркнуто, что кровавые события в Ходжалы являются преступлением не только в отношении Азербайджана, но и против всего человечества.

«Эти события стали одной из самых трагических страниц истории человечества. Было отмечено, что в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы и 366-й полк Советской Армии совершили геноцид против гражданского населения Ходжалы, грубо нарушив все нормы международного права, окружили город Ходжалы, совершив акт геноцида над его мирными жителями. В результате этого чудовищного преступления были убиты 613 жителей Ходжалы, среди которых 63 ребенка, 106 женщин, 70 стариков, 487 человек получили ранения от вражеских пуль, а 1275 человек были взяты в плен. 8 семей были полностью уничтожены, 25 детей потеряли обоих родителей, 130 – одного из родителей», - отмечается в сообщении.