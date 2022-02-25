Эрдоган Зеленскому: Турция делает все, чтобы было объявлено скорое перемирие

Президенты Турции и Украины Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Зеленский провели в субботу, 26 февраля, телефонные переговоры, передает ТАСС.

В ходе переговоров обсуждались последние события и вопросы военного вмешательства России в Украину.

«Президент Эрдоган заявил, что прилагает усилия для того, чтобы как можно скорее было объявлено перемирие, которое гарантировало бы, чтобы больше не было погибших и Украина больше не пострадала», - говорится в сообщении пресс-службы главы турецкого государства.

При этом Эрдоган также выразил соболезнования родным и близким погибших украинских граждан, в результате нападения России.