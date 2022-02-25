Украина отрицает: мы не отказывались от переговоров

«Украина не отказывалась от переговоров с Россией». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК.

По его словам, Украина не отказывалась именно от переговоров, которых пока и не было.

«Украина и президент Зеленский категорически отказывается от любых неприемлемых условий или ультимативных требований российской стороны», - сказал Подоляк.