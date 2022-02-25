Украина отрицает: мы не отказывались от переговоров
«Украина не отказывалась от переговоров с Россией». Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк, передает РБК.
По его словам, Украина не отказывалась именно от переговоров, которых пока и не было.
«Украина и президент Зеленский категорически отказывается от любых неприемлемых условий или ультимативных требований российской стороны», - сказал Подоляк.
Он добавил, что украинская сторона уже тщательно проработала свои переговорные позиции.
Ранее сегодня пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что 25 февраля Владимир Путин дал силам специальной военной операции приказ остановить наступление, так как ожидались переговоры с украинской стороной. По словам Пескова, Киев не ответил на предложение после чего Путин дал приказ возобновить наступление.