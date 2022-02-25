Ожесточенные бои в Харькове фото; видео
В Харькове продолжаются ожесточенные бои. Жителей города просят оставаться в укрытиях.
В районе Салтыковки жилой квартал находился под плотным обстрелом. Известно о двух погибших, сообщает находящийся в Харькове корреспондент haqqin.az.
В пригороде Харькова Чугуево идут бои, подбита русская техника. Одна из ракет прилетела на территорию детского сада, вторая прямо на детскую площадку.
В Харьковской области на трассе Изюм-Харьков обстрелян пассажирский автобус с людьми. Об этом сообщил Владимир Мацокин, заместитель Изюмского городского головы. В результате обстрела автобуса под Волоховым Яром 14 раненых, 1 погибший, заявляет председатель Изюмской РГА Степан Масельский.