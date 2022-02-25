По его словам, только что подразделения ПВО одной из механизированных бригад совместно с системой противоздушной обороны Воздушных сил ВСУ сбили военный самолет.

Над Одессой сбит российский военный самолет. Об этом сообщил спикер общественного штаба Национального сопротивления Сергей Братчук.

Как уточнил УНИАН Братчук, сбит самолет СУ-30.

Также в пресс-службе Одесской военной администрации сообщили, что недавно прозвучавшие взрывы, которые слышали в городе, и были звуками работы ПВО.

"По сообщению Оперативного командования "Пивдень", это сработала противовоздушная оборона Вооруженных сил Украины. Силами наших военных сбит на подступах к Одессе летательный аппарат противника", - сказано в сообщении.