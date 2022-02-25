Офис президента Украины: Зеленский не воспринимает ультиматумы, только полноценные переговоры

Президент Украины Владимир Зеленский выступает за полноценные переговоры с Кремлем и отвергает ультиматумы, заявил советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в комментарии Интерфакс-Украина в субботу.

"Ложь россиян о том, что у их сил был приказ остановиться, опровергает сама реальность, которую видел весь мир в ночь на пятницу. И сегодня утром. Бои были жестокими, при максимальной интенсивности. Именно потому, что президент Зеленский категорически не воспринимает любые неприемлемые для Украины условия и ультиматумы. Только полноценные переговоры", - заявил Подоляк.

Он отметил, что любая война неизбежно завершается переговорами, но переговоры должны основываться на здравом уме и быть такими, чтобы можно было наработать честное решение в интересах людей и национальной государственности Украины.

В субботу в Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин в пятницу приказал приостановить наступление на Украину в ожидании переговоров, но Киев отказался от них, и продвижение российских военных продолжилось.