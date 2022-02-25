В плен попал командир танкового батальона армии РФ ВСУ; фото
В плен попал командир танкового батальона 35-й мотострелковой бригады Центрального военного округа армии Российской Федерации майор Щеткин Леонид Петрович. Об этом сообщает Оперативное командование «Север» ВСУ.
На странице командования в Facebook опубликована фотография и личные вещи майора. Сообщается, что он является выпускником Казанского военного танкового училища. Женат, имеет двоих детей
«Его танк сбил ВСУ, чудом выжил», - говорится в информации.