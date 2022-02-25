Вооруженные силы России после отказа Украины от переговоров получили приказ развивать наступление на всех направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.

"После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - сказал Конашенков.