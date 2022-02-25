Войска России идут на Украину по всем направлениям заявление Минобороны РФ
Вооруженные силы России после отказа Украины от переговоров получили приказ развивать наступление на всех направлениях. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков, передает ТАСС.
"После того как украинская сторона отказалась от переговорного процесса, сегодня всем подразделениям был отдан приказ о развитии наступления на всех направлениях в соответствии с планом проведения операции", - сказал Конашенков.
По его словам, группировки войск "ДНР" и "ЛНР" при огневой поддержке Вооруженных сил РФ развивают успех наступления на позиции вооруженных сил Украины.
В то же время подразделения вооруженных сил "ЛНР" с боями продолжают наступление в направлении населенного пункта Рубежное.
Войска "ЛНР" продвинулись с начала операции на глубину до 46 км и взяли под контроль населенные пункты Счастье и Муратово. Группировка войск "ДНР" продвинулась еще на 10 км и овладела населенными пунктами Старогнатовка, Октябрьская и Павлополь.