«В зонах конфликта в Украине находятся около 30 азербайджанских грузовиков, которые осуществляют международные грузоперевозки», - заявил журналистам начальник отдела по связям с общественностью и маркетингу Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Азербайджана (ABADA) Руслан Эльдароглу.

Он отметил, что ABADA получила от автотранспортных компаний всю информацию об этих водителях и транспортных средствах. В настоящее время специальная комиссия, созданная при ABADA, находится в ежедневном контакте с этими водителями и интересуется их заботами и проблемами.

«Хочу отметить, что Министерство цифрового развития и транспорта, Государственная автомобильно-транспортная служба и ABADA координируют свою деятельность в этом направлении и посредством соответствующих учреждений ведется работа по вывозу этих водителей через другие страны в Азербайджан. Азербайджанские грузовые автомобили в основном сосредоточены в Киеве, Одессе и окрестностях Харькова. Среди водителей пострадавших нет, они в безопасности», - добавил Эльдароглу.