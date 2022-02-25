Посольство России в Польше столкнулось с угрозами и хулиганскими действиями. Об этом сообщил в субботу российским журналистам пресс-секретарь российского дипломатического представительства Владимир Александров, пишет ТАСС.

"Сегодня в 05:30 утра (07:30 мск) группа хулиганствующих элементов облила краской табличку с надписью "Посольство Российской Федерации" на воротах со стороны главного входа. Со стороны тыльных ворот из рогатки металлическими шариками было обстреляно здание диппредставительства, в результате чего выбиты стекла в трех окнах жилых помещений", - проинформировал он, подчеркнув, что полиция задержала нарушителей.