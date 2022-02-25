В Минэкономики Казахстана увидели плюс войны в Украине

«Сейчас одна из возможностей — это то, что, облетая воздушное пространство, зарубежные авиакомпании будут лететь через Казахстан. Мы взимаем плату за то, когда самолет пересекает нашу воздушную территорию». Об этом заявил министр национальной экономики Казахстана Алибек Куантыров, отвечая на вопрос, как война в Украине скажется на экономике Казахстана.

Напомним, что ранее Россия запретила нескольким странам Евросоюза летать над ее воздушным пространством.